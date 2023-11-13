坦言集：孤息尚存

由於以色列封鎖訊息，單從官方公布和網上流傳哈馬斯的戰事視頻，很難確定戰況進展。以色列30萬大軍壓境，哈馬斯據說只是幾萬人，軍力火力懸殊，哈馬斯能堅持抗拒以軍的進逼近一個月，已是意料之外。本來若真主黨出兵，或大舉空襲以色列北部，當可減輕哈馬斯所受壓力，可惜真主黨沒有呼應哈馬斯作出大規模的軍事行動。哈馬斯是孤軍作戰，形勢惡劣。

哈馬斯上月的突襲，相信不是意在推翻以色列的統治，實在力量相差過遠，加薩居民半數以上為婦孺，作戰力量薄弱。10月7日的突襲即使籌劃多時，主要是針對內塔尼亞胡極右政府的滅絕政策，作拚命一擊，置生死成敗於度外，只是不願被以色列政府逐步侵蝕土地，奴役人民。

在以色列政府的隔離禁制政策下，加薩是開放的監獄，在內的人的生活、生死，都操諸以色列政府之手，哈馬斯只是在以軍囚籠內艱苦奮鬥。但困死在加薩，經濟以及水電糧食依靠以色列供應，人民大多屬難民，依賴聯合國等救援，加薩便是一個巨大的集中營，而且是延續幾十年的集中營，沒有改變的希望。哈馬斯的組成是歷年打擊下的孤兒，沒有出路的孤軍，哀兵不敗，不敗的是精神與仇恨。戰與不戰，這樣的孤軍早晚被滅。不戰是死，戰亦死，哈馬斯之戰不是為打敗以軍而戰，而是為民族榮譽而戰。

哈馬斯與巴勒斯坦人鬥爭的失敗早已注定，但注定的同時是西方價值的破產，美國主持的國際秩序瓦解。

以色列可用民族滅絕而剿平加薩，繼而是西岸佔領區，目標是把巴勒斯坦完全猶太人化，巴勒斯坦人驅趕在外，或囚禁在內。這樣的國家，是二、三千年前舊約聖經的部落國家，擺脫了西方文明，結果把西方任何虛偽的人道主義做作、政治表演都撕破，美國、歐盟和G7的發達國家所擁抱的西方價值、國際秩序道德，便失去世界的信任。以色列可以這樣做，別國為甚麼不可以？可以或不可以全仗武力。美國可以在烏克蘭敲打俄羅斯，在中東滅絕巴勒斯坦，其他各國怎會不怕美國的侵略，也怎會不以美國為敵呢？

中東戰後，伊斯蘭教與阿拉伯國家不會忘仇，它們的發展必然是美國與以色列的威脅，美國與以色列的霸權主義可壓得住它們多久？期間巴勒斯坦的孤兒並不會死盡，霸權的世界只會是戰禍連綿。