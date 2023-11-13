東方民調：谷生育派兩萬蚊 杯水車薪欠吸引

教育託兒未改善 措施流於表面 香港出生率低，政府新一份《施政報告》提出鼓勵生育措施，包括發放兩萬元獎勵金，以及新生家庭加快上樓等。「東方傳媒民意調查」結果顯示，逾半受訪者直指不會考慮生育，主要原因是經濟負擔沉重，其次是面對教育及住屋等問題。不少受訪者更質疑政府鼓勵生育措施的成效，批評只是表面工夫，無助提升人口及質素，更直言不會因此而生育。

政府一系列鼓勵生育措施包括設立「新生嬰兒獎勵金」，由即日起至2026年10月24日，每名於今年10月25日或之後在香港出生、其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，可領取一筆過兩萬元現金獎勵，預料每年涉及8億元額外開支。房屋委員會同時推出「家有初生優先選樓計劃」及「家有初生優先配屋計劃」，增加新生嬰兒家庭成功購買資助出售單位的機會，甚或加快在公屋申請中獲編配公屋時間。

負擔沉重 逾半人指不會生育 「東方傳媒民意調查」上周以手機東網APP成功訪問459名18歲或以上市民，結果顯示，53%受訪者表示現在或未來都不會生育；18%指會生育；另有12%則稱考慮移民後才生育。

至於甚麼原因影響受訪者生育的意欲，50%指是經濟負擔沉重；18%指是教育制度不完善；14%稱居住環境狹窄；10%指託兒配套不足。

對於施政報告提出派兩萬元獎勵金鼓勵生育，32%受訪者直指自己不會因此而生育；30%則批評是表面工夫，無助提升人口與質素；23%斥杯水車薪，無作用；12%批評吸引力不大。

施政報告亦提出有新生家庭可加快上樓，38%擔心引起不公平；24%指自己不會因此而生育；24%批評僅基層家庭受惠；11%無奈指已有樓，不能受惠。

面臨危機 50%人憂人口老化 港府沒有為生育政策設定績效指標，43%受訪者憂公帑用不得其所；35%認為成效存疑；14%指無目標恐事倍功半。

本港出生率低將面對不少危機，50%受訪者最擔心勞動人口老化；21%指無法提升競爭力；19%更認為會不利香港發展。

政府推出政策鼓勵生育。 東方傳媒民意調查 本港人口老化問題加劇。 施政報告鼓勵生育措施 施政報告提出，新生嬰兒家庭增加上樓機會。