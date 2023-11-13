日薪千元做彈票黨 運輸工落網
【本報訊】觀塘區執法部門根據線報，上周五下午約4時半在開源道一間銀行對開，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」拘捕一名姓葉（37歲）男子，並從他的身上搜出9張、每張金額10萬元的懷疑空頭支票，以及8張銀行支票機的入票單據。經調查和翻看閉路電視片段後，人員發現疑人在同日於區內4間銀行匯入該8張支票，數額由3.9萬元至130萬元不等，總值480萬元；而在上周二，他亦在觀塘區一銀行現身，懷疑以同樣手法存入一張空頭支票，涉及2.5萬美元（折合約19.5萬港元）。
涉款500萬元
調查顯示，葉男任職運輸工人，他早前經網上社交平台的「搵快錢」招聘廣告認識一名騙徒，並聽從對方指示，將空頭支票經支票機存入銀行，以換取每日1,000元報酬。
每逢「開工日」，集團成員會與被捕人士當面交收空頭支票，並要求他到觀塘不同銀行存票。過程中，被捕人士依指示輸入與支票面額不一致的銀碼，令存票收據依他輸入的銀碼發出，之後再將收據傳送予詐騙集團。當賣家收到收據後，誤以為收到正確金額，於是安排發貨。惟銀行在交易後兩個工作日才會確認入帳，由於上述手法導致金額不相符，最終「彈票」取消交易，賣家因而蒙受損失。被捕人士現正被扣查。行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。
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