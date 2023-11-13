日薪千元做彈票黨 運輸工落網

【本報訊】觀塘區執法部門根據線報，上周五下午約4時半在開源道一間銀行對開，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」拘捕一名姓葉（37歲）男子，並從他的身上搜出9張、每張金額10萬元的懷疑空頭支票，以及8張銀行支票機的入票單據。經調查和翻看閉路電視片段後，人員發現疑人在同日於區內4間銀行匯入該8張支票，數額由3.9萬元至130萬元不等，總值480萬元；而在上周二，他亦在觀塘區一銀行現身，懷疑以同樣手法存入一張空頭支票，涉及2.5萬美元（折合約19.5萬港元）。