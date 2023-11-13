假投資應用程式 呃328人共$1.8億

借出戶口淪洗錢傀儡 拘223男女 網上騙案禁之不絕，執法部門在過去一周採取行動，在全港各區拘捕223人，當中大部分是傀儡戶口持有人，懷疑協助處理1.8億元的犯罪得益。調查得知，詐騙集團成員巧舌如簧，除了針對有經濟能力的受害人「落足嘴頭」，亦會用特定字眼氹傀儡戶口持有人「落疊」，利用「冇乜風險」、「幫人收錢」等說法，誘使他們放下戒心，售賣或借出個人銀行戶口。不少人「好心累事」，輕信騙徒交出帳戶，結果惹罪上身，一同成為受害者。

本月5日至11日，執法部門展開代號「鑽峰」的打擊詐騙行動，一共拘捕157男66女（18至69歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」。被捕人士主要是傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益，相信牽涉265宗案件，涉案金額高達1.8億元。行動中，人員檢獲大量手機、銀行文件及提款卡等證物，並已成功凍結約300萬元犯罪得益。

調查顯示，詐騙集團在社交平台「漁翁撒網」交朋結友，經常高調上載炫富照片，並以「低風險、高回報」作招徠，吸引受害人投資。成員會假扮基金經理、投資顧問等專業人士，訛稱有投資貴金屬、虛擬資產、外匯或股票的豐富經驗，再逐步與受害人建立網友關係，之後藉詞可以在短時間內獲得10至20厘的低風險回報，說服受害人安裝虛假的投資應用程式，過程中更「做足工夫」，製造假交易及回報紀錄，甚至安排假客服回應查詢。部分騙徒會在投資初期向受害人發放小量回報，誘騙受害人投放更多資金，得手後去如黃鶴。

8旬退休女工程師被騙910萬 案件中共有328名受害人（19至80歲），而詐騙集團的落手對象，主要為有經濟能力及活躍於社交平台的20至40歲人士。其中一名80歲女受害人是一名曾任職電梯設計的工程師，她於網上放租一個物業時，遇上自稱是銀行數字資產高級分析師的騙徒，並應對方邀請到虛擬貨幣投資網站進行投資，受害人初時誤信網站帳面獲利10多萬元，於是先後40多次存入款項「加碼」投資，最終被騙去逾910萬元。

被捕人士方面，不少人是貪圖數百至數千元報酬，出售個人銀行戶口，或者「做好心」借出戶口予陌生網友。冒充網友的騙徒會用種種說法使人放下戒心，例如「灰色地帶搵錢，反正冇乜風險」、「借嚟用幾日，幫人收少少錢，之後會還番」，促使傀儡戶口持有人出借或售出戶口，不知不覺成為洗黑錢集團的幫兇，最後分毫未收，反而負上刑責。

執法部門呼籲市民，要時刻提醒身邊親友提防受騙，投資前要先了解投資產品性質，明白沒有「必賺」的投資，對回報高得不切實際的投資計劃保持警惕。另外，市民絕對不應該將自己的銀行戶口借出、租出或出售給他人，用於處理來歷不明的資金，即使聲稱不知道涉及黑錢，或者不了解對方借用戶口的用途，仍有可能觸犯「洗黑錢」罪。