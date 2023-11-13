4日2宗 騎警互撼猶在耳 警車路口撞的士

交通意外無日無之 駕駛態度惹質疑 警車意外4日兩宗！昨日凌晨，荃灣一輛警車於十字路口與一輛的士相撞，幸未造成人命傷亡。但兩車各有損毀，當中警車損毀較嚴重，連車頭泵把亦甩脫，的士則車身被撞凹。的哥協助調查後，自行駕駛的士離去，涉事警車留在現場等候拖走。由於現場為十字路口，設置了交通燈，不排除有人衝紅燈或其他原因釀成意外。

昨凌晨5時許，一輛警車沿青山公路荃灣段往屯門方向、駛至大河道交界時，與一輛沿大河道往楊屋道方向行駛之的士相撞，兩車隨即停在路中。由於撞擊力頗為猛烈，警車車頭毀爛不堪，泵把亦撞至飛脫，的士則左車身凹陷受損，幸好，意外中無人受傷。姓黃（63歲）的哥在場協助調查後，駕駛的士離去，涉事警車則留在現場等候拖車。

警車泵把撞甩 幸無人受傷 事後，警車甩脫的泵把被移至路邊石壆上，以免其他車輛撞及引發事故。因現場屬於十字路口，設置了交通燈號，車輛理應按照燈號行車，惟今次意外不排除有車輛衝紅燈造成。這是4日內發生的第二宗涉及警車的交通事故。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。11月9日，粉嶺沙頭角公路3輛警察電單車互撼，一名警員手腰受傷送院。9月28日，一輛警車沿荃灣德士古道行駛時，懷疑衝紅燈險撞及一輛右轉私家車。9月17日，一輛警察電單車沿北大嶼山公路行駛期間，撞向前方一輛私家車後翻側，幸事故中無人受傷。9月3日，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑「發緊夢」，追撞前面一輛的士。

8月21日，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，所幸車毀人未傷。