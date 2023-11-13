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8旬翁遇溺 魂斷淺水灣

遇溺老翁送院後證實不治。（馬竟峯攝） 遇溺老翁送院後證實不治。（馬竟峯攝）
遇溺老翁送院後證實不治。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日下午3時許，一名姓張（83歲）老翁，在南區淺水灣泳灘離岸約3米海面游泳時，懷疑遇溺載浮載沉，其他泳客發現通知救生員及報案。救生員衝落海將張翁救回岸上，他當時已沒有呼吸脈搏，遂為其進行心外壓急救，再交由救護車送律敦治醫院搶救，惜於下午3時49分證實死亡。執法人員正調查意外原因。
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