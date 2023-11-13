高雲臺起火 2洋漢吸濃煙不適

【本報訊】港島中半山西摩道2號高雲臺低層一單位，昨午4時許冒出濃煙起火，其他住戶發現報案。消防到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，很快便將火救熄，期間有兩名外籍男住客疑吸入濃煙不適，到救護車接受治療後毋須送院。起火原因有待進一步調查。