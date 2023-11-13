11月13日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月13日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
高雲臺起火 2洋漢吸濃煙不適
兩名外籍漢經治理後毋須送院。（馬竟峯攝）
【本報訊】港島中半山西摩道2號高雲臺低層一單位，昨午4時許冒出濃煙起火，其他住戶發現報案。消防到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，很快便將火救熄，期間有兩名外籍男住客疑吸入濃煙不適，到救護車接受治療後毋須送院。起火原因有待進一步調查。
消防到場開喉把火撲熄。（馬竟峯攝）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231113-1113_00176_245/高雲臺起火--2洋漢吸濃煙不適
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc