11‧19推長者日消費優惠

【本報訊】下周日（19日）是「長者日」。為了向長者表達關懷和敬意，社會福利署將籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食及零售業界於當日為長者咭持有人提供特別折扣和優惠，至今已有超過2,000間來自全港18區的食肆、零售店舖及社會企業商戶參與活動，向長者咭持有人提供折扣或其他形式的優惠。「長者日」參與商戶會於當眼處張貼相關的宣傳海報，方便長者作識別。

逾2000食肆零售店舖參與 社署鼓勵長者咭持有人於「長者日」享用各項折扣和優惠。有關「長者日消費優惠」活動詳情及參與商戶和機構的資料，市民可瀏覽社署網頁、下載「長者咭計劃」手機應用程式或掃描宣傳海報上的二維碼。若有進一步查詢，市民可於辦公時間致電2152 2847與長者咭辦事處聯絡。

社會福利署自1994年起推行「長者咭計劃」，旨在向大眾推廣尊敬和關懷長者的訊息，並透過印發長者咭予65歲或以上合資格的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構及商號提供的優惠或折扣。

計劃自推行以來，社署至今已發出逾240萬張長者咭，而現時參與計劃的商號及機構亦已超過2,600間，包括11,000個零售點或分店，為長者提供多項優惠。