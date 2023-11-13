3萬人欣賞「亞裔藝采」表演

【本報訊】首屆「亞藝無疆」藝術節重點節目「亞裔藝采」昨日於香港文化中心露天廣場及大堂舉行，期間有民族舞、樂器、服裝和武術表演，活動一共吸引逾3萬名市民到場欣賞和參與。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，今年節目比較特別，尤其是延長至兩個月內，向市民展現亞洲、中東等國家的文化特色；他認為能令本港起到中外文化交流作用。

展示亞洲各地節慶活動 除了傳統民族舞台表演，「亞裔藝采」亦在昨日起，一連8日在香港文化中心大堂舉辦「花冕霓裳—民族服裝頭飾展」，展示亞洲各地人民在節慶活動、歌舞表演等場合穿着的服裝和頭飾。展出包括印度巴恩格拉舞服裝、尼泊爾Gurung族的Ghatu舞服裝、日本德島傳統舞服、越南北部慶祝新年時女士所穿戴的傳統大圓帽、柬埔寨的仙女頭冠，以及卡塔爾和阿拉伯聯合酋長國的傳統男女服裝thobe和abaya等。

參與今年「亞裔藝采」的國家及地區共有23個，分別是中國香港、中國澳門、孟加拉、柬埔寨、印度、印尼、日本、哈薩克斯坦、南韓、科威特、老撾、馬來西亞、尼泊爾、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、土耳其、阿拉伯聯合酋長國和越南。