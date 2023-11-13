32年前犯劫殺潛逃 內地悍匪來港終落網

【本報訊】深水埗北河街一間售賣手錶等貴重物的二手商店，32年前被3名持槍悍匪闖入打劫，一名男職員遭匪徒開槍擊斃，該3名打劫失敗悍匪逃去無蹤，一直音信全無。

店員遭轟太陽穴斃命 惟天網恢恢，疏而不漏，據悉其中一名匪徒上周六（11日）經深圳灣口岸來港時，被揭發為該案其中一名被通緝疑犯，執法部門以涉嫌「謀殺」及「行劫」罪，拘捕該名持雙程證姓文（59歲）內地男子。據了解，經過指模及DNA對比，證實他與其中一名匪徒脗合。

翻查資料，北河街1A號地下一間售賣手錶、相機及玉器等二手物品的商店，在1991年6月9日上午11時許，被3名持手槍匪徒闖入行劫，並叫一名男職員鄭啟林打開飾櫃，鄭因稍為猶豫，即被匪徒朝其太陽穴轟一槍，店東則乘亂爬上閣樓按動警鐘。匪徒未及掠取財物，向店內再開一槍後即奪門而出，乘坐接應私家車逃去，鄭送院後同晚證實死亡。其後，執法人員檢獲手槍及涉案私家車，又在現場套取指模，保存資料及通緝3名悍匪。

消息指，該名被捕內地男子為深圳寶安人，在工廠工作，有販毒案底，早年在內地被判監，直至去年才獲釋。上周六他過關時被入境處人員發現為通緝犯，遂通知執法人員拘捕他。他供稱犯案後從未踏足香港，今次首度來港即被揭發涉及劫殺案。他將被通宵扣查，稍後將被落案控訴有關罪名。

該劫殺案案發同日下午另有連環打劫金行案件，賊王葉繼歡逃獄兩年後重出江湖，與4名槍匪先後在觀塘、彌敦道及大埔道洗劫多間珠寶金行。