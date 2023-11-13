不足30％精神復原者 曾接受生活技能訓練

【本報訊】市民的情緒及精神健康問題日趨嚴重，但復康服務缺乏資源及發展，未能完全協助復原人士重新融入社會。香港社區組織協會昨公布一項調查結果，發現復原人士復康及支援服務覆蓋率不足，其中「生活技能訓練」及「家居照顧服務」，分別只有不足30%受訪者曾接受或使用服務，該組織建議政府全面檢討現行的成人精神科社區復康服務。

社協去年12月至今年2月期間，透過問卷調查18歲或以上且居於社區中的精神復原人士，成功收集103份有效回應。結果顯示，只有不足30%人知道及了解有生活技能訓練服務，甚或近半人只聽過但不理解，逾70%人指未曾接受或使用過該項服務。

80%無使用家居照顧服務 至於現時由社會福利署資助機構提供的家居照顧服務，調查結果發現只有12.7%受訪者知道或了解，逾60%不知道及不了解，近80%表示未曾接受過有關服務。

患精神分裂逾40年的復原人士澤基表示，每日需要服9顆精神科藥物，但服藥後很疲倦，加上是獨居，故難以應付每日的起居飲食、家居清潔，需要使用家居照顧服務。他又指出，曾因不依從醫生指示而自行停藥，在沒有藥物的影響下，變得十分精神，但其精神分裂病情復發，因而變得進退兩難。

社區組織協會社區幹事阮淑茵建議政府全面檢討現行的成人精神科社區復康服務，包括加強家居照顧服務宣傳，並且為相關復原人士專設特定家居照顧服務，針對需要專責照顧；至於就業培訓方面，政府亦應該加強對僱主的支援，鼓勵他們為復原人士提供適切工作及實習機會。