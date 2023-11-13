東呼即應：床蝨遍地開花 恐變「手信」帶回家

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。床蝨問題在多地爆發，本港亦疑似發現床蝨蹤影，嚇到不少人「個心離一離」。早前港鐵亦疑似發現床蝨蹤迹，不過港鐵指已經即時將該列列車收回車廠，作徹底檢查並進行高溫深層清潔，在清潔過程中未有發現床蝨。有專家提醒，千萬不要抓被床蝨咬的位置，指可能會有敏感反應。

床蝨除了肆虐法國、英國外，南韓近日同樣有床蝨為患，首爾、仁川、大邱等大城市的酒店、戲院、澡堂等場所，都有人報告發現床蝨，而不少港人迷戀韓風，南韓更加位列港人熱門旅遊目的地前5名，疫後報復式外遊，亦令床蝨有機會透過旅客流動，不知不覺帶「手信」回家仍未知。

其實床蝨問題，許多劏房戶早已日日夜夜受盡煎熬，現在去旅行也可能會被咬，甚至帶回香港。有本地滅蟲公司表示，近月接獲一對港人夫婦到首爾旅行後，發現床單離奇有血，之後發現床蝨屍體的個案。

雖然食環署表示，已經聯同相關政府部門及機構，加強宣傳教育工作，並已經推展4項「防蝨措施」，包括於機場向旅客派宣傳單張，亦會到機場實地視察，就防治臭蟲（床蝨）提供技術意見，但有關措施能否有效防蟲滅蟲，卻令人質疑。

專家籲外遊後清洗行李箱 香港蟲害管理學會主席陳澤森指，被床蝨咬的話皮膚會有少許紅腫，但並非太嚴重，會有一點痕癢，建議千萬不要抓它，因為當床蝨在吸血時，會在口腔分泌一些液體，而在傷口上如果對這種分泌物有敏感反應，可能會感到少許不適。

預防方面，陳澤森指，如果在外遊後返港是乘坐公共交通工具，例如飛機、火車、高鐵或船；行李箱曾放置在有床蝨的酒店或住所，床蝨很大可能會匿藏在行李箱，故回家後不要把行李箱放入屋內，應該在屋外光猛地方檢查，尤其是行李箱輪子以及暗藏的角落位置；亦可使用殺蟲水噴在行李箱的暗角位置、拉鏈和輪子便較為安全。另外，把行李箱當中的衣物再作詳細檢查，最好立刻清洗。