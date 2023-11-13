醫健：藥到病除：戒煙治療知多少

吸煙是導致許多嚴重疾病的主要原因，包括肺癌、心臟病和慢性阻塞性肺疾病等。根據政府統計處在2021年的統計，吸煙人士（15歲及以上）的比率為9.5%，相當於約581,500人。戒煙並不容易，因為煙草中的尼古丁成癮性極高，使得很多吸煙人士難以擺脫這個惡習。

戒煙治療包括藥物和心理支援。藥物治療可以幫助減輕戒斷症狀，如焦慮、煩躁、失眠等，同時減少對煙草的渴望。常用的藥物包括尼古丁替代療法和非尼古丁藥物。

尼古丁替代療法包括尼古丁口香糖、貼片和吸入劑，可以幫助逐步減少從煙草吸收的尼古丁，減少戒斷症狀。值得留意的是有部分人士（如：心臟病，懷孕）未必適合使用尼古丁替代療法。尼古丁替代療法常見副作用有失眠，但通常都是短暫的。

非尼古丁藥物則作用於大腦中的化學物質。伐尼克蘭（Varenicline）可以與尼古丁乙醯膽鹼受體結合，從而減少吸煙人士對煙草的渴望。服用伐尼克蘭時不可以飲酒。伐尼克蘭的常見副作用包括情緒轉變和短暫的惡心。而心理支援，例如戒煙輔導熱線，則可以幫助吸煙者應對戒斷過程中的困難和壓力，提供支持和鼓勵。

戒煙不僅可以改善健康狀態，降低罹患嚴重疾病的風險，還可以提高生活質量，增加壽命。因此，我們應該鼓勵吸煙者積極參與戒煙治療，並提供他們所需的支持和鼓勵，讓他們能夠成功戒煙，保護自己和他人的健康。

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