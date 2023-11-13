金澤培：港須完善鐵路網 跨境交通大增長

【本報訊】本地運輸發展以鐵路為骨幹，港鐵行政總裁金澤培認為，鐵路主導城市發展的模式被證明可行，現已在內地城市和其他國家廣泛採用。對於未來發展藍圖，他認為香港須不斷完善鐵路網絡，而跨境交通會有很大增長。

金澤培指，「鐵路加物業/社區發展」的商業模式，造就今天港鐵的成就。鐵路內部投資回報雖低，但外部效益龐大，社區發展亦變相支持鐵路業務。

新策略推動城市發展 金又提及，過去3年新冠疫情期間，港鐵客量跌至平日四成，同時新線工程正如火如荼進行，曾擔心車費不足以彌補成本，以至如何繼續經營的問題。疫情促使港鐵改變傳統策略與管理，新策略要管好列車運作外，亦要推動城市前進和發展。當時港鐵仍維持繁忙時間列車服務，並縮減非繁忙時間的班次。此外，管理上亦嚴控成本和人力，最終維持財務得以穩定。

金澤培又指，上任後最印象深刻是屯馬綫於2021年疫情期間開通，認為乘客雖然都戴上口罩，但掩蓋不了歡樂。至於東鐵綫首次直達港島區，可鼓勵更多留在家的市民走出來。