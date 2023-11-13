港大項目獲測繪科學技術一等獎

【本報訊】香港大學建築學院城市規劃及設計系講座教授葉嘉安，與港大房地產及建設系薛帆博士帶領的科研項目，以科技保育大灣區歷史建築，獲中國測繪學會頒發2023年度測繪科學技術獎一等獎。

測繪科學技術獎是全國性獎項，旨在獎勵在全國測繪及地理訊息科學研究、技術創新與開發、科技成果推廣應用、高新技術產業化、重大工程建設、科學普及等方面，做出突出貢獻的單位和個人。

粵港澳數位文化資源共建共用 葉、薛二人是唯一獲獎的香港院校團隊，獲獎項目名為「粵港澳大灣區歷史文化遺產保護與傳承數字關鍵技術與應用」。該項目利用數字技術，透過粵港澳大灣區歷史建築的實景三維、數位化與自動化，對三地共有的優秀文化「基因」進行擷取與建模，建立以嶺南文化為核心的大灣區文化基因體系，建構基於歷史文化數位服務平台，實現三地數位文化資源的共建共用與展示。

港大為該項目研發了兩套新技術。首項技術是建構一套基於結構語法的文物建築訊息模型的四等級自動化框架，該框架亦獲得CRIOCM2020優秀會議論文獎。另一項技術是提取數字化歷史建築文化基因的創新科技，可將實景三維中文物建築的結構化建模效率提升40%。團隊研發基於三維點雲的智慧化自動化BIM建模軟件平台，包括截面識別，局部形態聚類，配準相似構件，產生語義構件關聯等功能，為獲獎項目提供了關鍵的支撐技術，該軟件的部分功能亦獲得CRIOCM2023優秀會議論文獎。