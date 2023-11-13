廣州企業聘香港大學生 供1200職位

【本報綜合報道】廣東廣州市人力資源和社會保障局發布消息稱，「羊城邀約」大學畢業生招募活動的香港專場自上周三至上周五（8至10日）在多間大學舉辦，提供超過1,200個優質職缺。此次招聘活動的人才需求層次和薪資待遇高，其中碩博人才需求佔比逾七成。

廣州知名企業赴港招攬人才，涵蓋醫療衞生、生物醫藥、人工智能、教育、通訊科技、科學研究等重點行業，提供香港大學畢業生博士後研究員、高級研究員、高等教育教師、人工智能技術工程師等優質職缺超過1,200個。此次招聘的碩士研究生學歷需求為503人、博士研究生學歷需求422人。

年薪可達50萬人民幣 待遇方面，廣東腐蝕科學與技術創新研究院招募7名進站博士後，年薪45萬元（人民幣‧下同，約48.2萬港元）。廣州軟體應用技術研究院招募人工智能方向研究員，年薪40萬至50萬元（約42.8萬至53.6萬港元）。廣州市人事服務中心相關負責人表示，廣州對引進或畢業後到市政府事業單位全職工作或自主創業並符合規定的35歲以下博士，支付每人10萬元（約10.7萬港元）安家費，對國外引進給予20萬元（約21.4萬港元）。