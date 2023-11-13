新康體通難訂場 增排隊系統補鑊

【本報訊】康樂及文化事務署上周四（9日）推出「SmartPLAY康體通」智能康體服務預訂資訊系統，但啟用數日以來頻頻甩轆，有本報讀者爆料，連續3日嘗試預訂場地均失敗，撥打熱線多次僅獲回覆會將問題向相關單位反映，批評當局手腳慢兼欠透明度，促盡快解決系統問題。

根據讀者林先生提供圖片，他欲使用系統預訂黃竹坑人造草地足球場周六（18日）晚上8時至9時半的時段，收費為278元，但確認按鍵顯示為灰色，未能按下。林先生表示，自己定期與朋友踢足球，使用舊租場系統約20年，直言「政府啲嘢第一日一定出事」，因此特意於上周五（10日）才利用新系統租場，豈料仍不成功，之後連續兩天嘗試仍無法租場。林先生稱，3日期間撥打熱線電話近50次，僅5至6次接通，職員僅表示會反映問題。

林先生又稱，曾嘗試選擇其他場地進行預訂程序，系統顯示可按下確認鍵進行下一步，他對於為何僅自己需要的足球場不能預訂十分不解，批評當局不但手腳慢，數日均不能修正新系統，而且欠透明度，多次查詢也無確實回覆，促請當局盡快處理系統問題。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席活動時回應指，新系統昨運作良好，而啟用首兩天加入用戶數量較預測高出10倍，故開通後首45分鐘曾遇上困難，但強調康文署其後已陸續處理及解決部分餘下申請。

集中早上繁忙時段出問題 楊潤雄續指，目前經了解後發現，系統只集中於早上較繁忙時段出現問題，其後運作大致回復正常，未來將吸取經驗，因應需求調節，例如已新加入「排隊系統」，也屬一種進步。