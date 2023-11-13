商戶翻身舉步維艱 促留住港人 食 買 玩

議員慨嘆：一係深閨 一係深圳消費 政府為振興夜經濟，推展香港夜繽紛活動，但至今有不少人對計劃成效存疑。繼早前議員江玉歡炮轟政府沒有整體經濟策略，嘲靠魚蛋燒賣的夜經濟難救市後，行政會議召集人葉劉淑儀亦指商戶反映經濟復甦未如預期，夜後食肆本地客更是寥寥可數，又有市民向她反映現時港人「一係深閨，一係深圳消費」，因此促請政府要想辦法，吸引更多市民留港消費。

單日錄逾28萬人次到訪內地 實際上，北上消費的港人眾多。11月1日起往返內地毋須再出示出入境健康申報的「黑碼」，入境處數字顯示，取消「黑碼」首個周六，即11月4日，經羅湖和落馬洲支線出境本港居民為17.6萬人次，而11月第二個周六為約17.4萬人次；而11月4日全日不包括機場、港珠澳橋、啟德碼頭、港澳碼頭四個口岸的北上港人就有近28.7萬人次，11月11日則有約28萬。

香港仔酒樓本地客寥寥可數 葉劉淑儀昨在社交平台表示，日前曾到香港仔的食肆，期間遇見一名來自屯門的客人，笑稱「夜經濟是敏感問題，現今香港人在晚上一係深閨，一係深圳消費。」她在剛過去的周末到香港仔視察，發現當區酒樓絕大部分客源是旅行團，惟本地客人寥寥可數，且不單止食肆，晚上6時後香港仔街上人流亦甚少。

她又指近來受到各界及商戶反映，社會復常後經濟復甦未如預期，並對此感到「惆悵」，認為香港市面淡靜，即使政府早前推出夜繽紛振興經濟活動，但仍要加把勁，協助小商戶及基層市民，以促進市民留港消費及吸引更多來自世界各地的遊客來港，重振本地經濟。

針對夜繽紛活動現時的成效，議員李鎮強指任何政策都有「循環」，而現階段對市民的吸引力甚少，但指政府可推出更多有賣點的節目和活動，如明星快閃、邀請電視台和電影造勢，甚至音樂會等，並認為這些活動對遊客也有吸引力。