港大重建地盤 吊機車貨斗傾側 「威也」疑斷開 即時停工檢查

【本報訊】香港大學大學道二號重建工程地盤，有一輛吊機車疑生事故。其中長逾兩米的藍色貨斗傾側，擱在高處，而原本用於吊運的「威也」更懷疑斷開，在半空「吊吊揈」。港大發言人回覆傳媒查詢指前日大學道二號重建項目工地進行吊運工序時發生事故，修正工作已在同日稍後時間完成，事件中無人受傷。勞工處則表示，已知悉並正了解事件。

港大發言人表示，前日大學道二號重建項目工地進行吊運工序時發生事故，修正工作已在同日稍後時間完成。項目團隊已即時暫停該工地工程進行詳細檢查，並已要求承建商就事件提交調查報告及加強工地安全管理。

吊運意外爆不停 3個月5宗 翻查資料，過去3個月內，已發生5宗類似吊運意外，當中4宗更導致工人死亡，其中前日油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤，鐵枝在吊運期間突然墮下擊中4名工人，造成一死3傷；本月10日東涌裕東路醫管局支援服務中心地盤一名姓蘇男工在上址被一條3米長鋁板擊中斃命，案件列作工業意外處理；本月8日尖沙咀亞士厘道21號一地盤內，約30條長約1米至4米靠牆的鋼筋突然倒塌，導致一名43歲男工人死亡。