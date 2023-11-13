工業意外易魂斷 勿貪快忽略安全

提高保護 做好動態風險評估 本港近日工業意外頻生，繼上周五（10日）東涌醫管局地盤有二判工人遭鋁板擊斃，翌日油麻地中九龍幹線地盤有貨車吊臂鋼纜突然斷開，鋼筋飛墮而下擊中4名工人，造成一死3傷。政府指勞工處已就吊運或高空工作制訂作業守則，呼籲業界遵循。當局會跟進調查每宗工業意外，若發現有人違反《職安健條例》會嚴肅跟進，嚴重會作檢控。有業界則稱，不少業界中人因「貪快」，開工前無做好動態風險評估，促當局執法及教育雙軌並行。

前日鋼筋飛墮 一工人亡 勞工及福利局局長孫玉菡重申，政府對於工業安全一向高度重視，就最近發生幾宗牽涉吊運的工業意外深表關心，強調勞工處就吊運工作已有清晰作業守則，如發現任何僱主或工人違反職安條例，甚或不按照作業守則工作，將一定會嚴肅跟進。

他又指，接下來會再進一步加緊巡查，包括已安排的地盤巡查，另一種是若勞工處發現最近某類工業意外似乎發生頻率較高，例如吊運和高空工作，將會以不同形式加緊巡查。此外亦會與業界合作，將有關安全意識再加深灌輸予工人。

接連發生兩宗吊運意外都涉及政府工務工程，問及政府是否未有以身作則，孫表示，不論私人地盤或工務工程地盤，政府一向關心並重視其安全要求，又指勞福局一直與發展局保持密切溝通，設法加強地盤安全，尤其是工務工程。

建造業議會主席何安誠昨日亦在電台節目表示，對接連發生工業意外感痛心疾首。他提到事發地點都是狹窄的空間，不少業界中人因「貪快」，開工前未有做好動態風險評估，有工友自恃有多年經驗，忽視安全措施的重要性，形容意外成因「同出一轍」。

對於建造業議會暫停圓方工地兩死意外工程大判「帥建機電工程」所有工種，以及指定行業的註冊15個月，以及吊銷二判「沈氏創建」的註冊。何認為，即使重罰亦只有短期作用，關鍵是要提升工人的安全意識。工友自恃有30、40年經驗，覺得以前的做法已經全對。

促執法教育雙軌並行 何安誠又促請管理層將安全意識傳遞到前線，改善業界的安全文化，才可改變導致工業意外頻生問題的根源。惟工人數目眾多，需時改變文化，當局需要執法及教育雙軌並行。