越野車賽香港站閉幕 車迷冀未來續辦

【本報訊】FIA世界場地越野車錦標賽香港站昨日進行次天賽事，有觀眾對大會縮減賽程感可惜，亦有車迷覺得在維港旁觀賽很特別，期待未來繼續舉辦。賽事最終由瑞典好手基斯杜化臣贏得壓軸一站冠軍，為賽季寫下完美句號。

有觀眾昨日一早進場，對減去大直路段感到可惜，表示原本期待賽車會在大直路飛馳。不過，有曾到新加坡看一級方程式的車迷認為，雖然賽道改變，但至少有第一次，期待未來繼續舉辦，亦認為香港有能力興建賽車場，舉辦更高水平賽車。有女車迷亦表示，能在中環近距離看到越野賽感到興奮，比起郊外舉行賽事，能在維港旁觀賽感覺特別。

瑞典好手奪冠 香港站是今季賽事最後一站，亦是這項世界場地越野車賽首次踏足亞洲，最終由已篤定拿下全年總冠軍車手的瑞典好手基斯杜化臣發揮王者本色，以逾3.6秒的優勢力壓丹麥車手韋以比，在香港觀眾面前贏得壓軸一站冠軍，為賽季寫下完美句號。至於矚目上場的女車手卡拉安達臣巾幗不讓鬚眉，成功躋身決賽，結果以第6名完賽。總結今季賽事，基斯杜化臣以總分141分一枝獨秀，個人第6度登上世界冠軍寶座，總亞軍為104分的奇雲漢臣，古安咸姆則以94分居季席。

賽事主辦方於舉辦前一晚公布，因工程延誤縮短賽道和賽程，文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，今次是賽事首次在香港舉辦，亦是首次在市面路面作賽，就舉辦賽事遇到的技術困難，會待賽事完成後再作檢討，希望賽事將來再有機會在香港舉辦時，會辦得更好。