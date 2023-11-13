M+博物館開幕兩周年 2.2萬人免費參觀

【本報訊】M+博物館昨日開幕兩周年，館方開放予大眾免費入場，參觀標準門票涵蓋所有展覽及節目，全日有近22,000人次入場參觀，有內地旅客專程調動行程偕同父母參觀，亦有旅客為此特意抽一天來港。

開館前已有近300人輪候 博物館昨於上午10時開放，開放前半小時已見人龍輪候入場，到臨開館前已有接近300人輪候。開館後現場職員分批安排訪客入場，博物館部分出入口關閉，免費參觀訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。

輪候隊伍中不乏內地旅客，其中有來自四川成都的遊客偕同父母來港5天，從社交媒體得知博物館免費開放，特意調動行程到M+博物館參觀，於早上8時多已到達排隊等候，預計逗留至下午，並打算購買博物館的文創產品；亦有來自深圳的旅客特意抽空一天來港，打算參觀3至4小時。

博物館昨日於下午4時「截龍」，至傍晚6時關門。入場訪客可以免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，參觀的展廳包括B2層的潛空間及展演空間、2樓的希克展廳、東展廳、南展廳及匣子及地下大堂展廳。根據館方表示，全日共錄得近22,000人次入場參觀。