維港泳昨日開游 不足3000選手

重設國際組賽事 吸引各地精英參加 昨晨舉行一年一度的「新世界維港泳」，今年參賽名額增至4,000人，為2011年復辦以來最大規模的一屆，惟由於早前有水試因颱風關係取消，導致最終不足3,000人落水，未有用盡名額。今屆賽事除本地泳手外，更吸引不同國家和地區的精英選手參與；賽事中有26人不適，有一人需要送院。本報記者昨日到現場直擊賽事，大批健兒早於清晨7時半開始比賽，當中競賽組男女子冠軍均由日本泳手奪得。

今年賽事一如以往分為「競賽組」及「優悠組」，「競賽組」再分為國際組、公開組及學校組男、女子個人賽，其餘參賽者則列入優悠組，共分5批落水。今年亦是維港泳首次邀請粵港澳大灣區泳手參與，競賽組率先於昨日早上約7時30分開始，一眾參賽者在開賽前都做足熱身。不少參與「競賽組」的泳手身形健碩，手瓜起𦟌，鳴槍聲一響，急不及待跳落維港，即奮力沿路線游向終點。

26人不適 其中一人須送院 大會今年重設「國際組」賽事，男女子個人賽冠軍均由日本選手包辦。其中，男子組冠軍為古畑海生，他以14分43秒9完成賽事；女子組則由加滕花野奪得冠軍，成績是15分46秒3。她表示很高興有機會參加維港泳，雖然天氣多雲及較熱，但比想像中容易游，十分享受比賽。她又指能在風景美麗的維港游泳十分有趣，水質亦很好，盼未來能夠再來港參賽。

至於國際組女子賽亞軍就由來自新加坡的選手劉俐杉奪得，她第一次參與維港泳，指能夠在亞洲參與渡海泳賽事十分難得，認為大會的安排有條理，維港的水質亦不錯。

至於優悠組別則相較遲落水，有人在下水前向傳媒鏡頭作出「勝利手勢」，表現興奮。賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全程約一公里。今屆賽事共有26人不適，其中一人送院，情況穩定。

大會冀明年淺水灣辦世界賽 今屆新世界維港泳提供4,000個名額供市民報名，原本為2011年復辦以來最大規模，不過，最終只有2,860名市民參與。中國香港游泳總會會長王敏超表示，之前其中一日水試因颱風取消，當日原定有700位選手參加水試，雖然之後有補辦水試，但最終只有3,000名選手通過水試，會考慮日後在海上舉行水試，以增加靈活性，大會期望明年能夠進一步增加1,000個名額至5,000人。他又透露，下年將於淺水灣舉行200公里世界賽，期望能吸引各國選手參與渡海泳。