扶手焊接差梯級斜坡大 老街坊斥浪費公帑

【本報訊】接駁長康商場至長青巴士總站的天橋，不但是區內居民到商場的必經之路，亦有外區市民跨區來青衣接受治療服務時會使用。市民馮女士就表示剛完成治療，接受訪問時走畢天橋及數十級樓梯已喘氣，直言擔心較她年長的老人家使用情況；她又指，兩邊樓梯明顯太窄，一兩個身位已逼滿，萬一老人家行慢少少均影響其他使用者。期間馮女士更示範如使用其手杖輔助上樓梯，指由於梯級闊度不足，使用「四腳」手杖時好易「差錯腳」，極易出現絆倒意外。

若用升降板 釀擠塞情況 「老街坊」鄧先生表示，臨時天橋設計完全不及舊橋，一來舊橋較平坦老人家不用使用過多膝蓋力量，減少關節的負荷，但臨時天橋的梯級又高又斜。他指，落樓梯時不少長者都「怯一怯」，又指扶手無與天橋焊接好，批評工程質素完全不合格。他認為工程師設計天橋時無用盡空間，令梯級斜度過大，完全是「浪費公帑」之作。

現場所見，剛好有輪椅使用者需要用升降板前往巴士站，有職員緩緩地將升降板降至梯底，接載輪椅後再緩緩到達梯頂，整個過程約需要5至7分鐘，期間為免意外發生，職員勸阻居民使用其中一邊樓梯，變相令另一邊樓梯逼滿上落的居民，一度出現「塞人」情況。

房署回覆指，基於現場陡斜山坡的局限，臨時天橋也設置供輪椅人士使用的升降台設備，跟現有安裝在連接長康邨商場與長青巴士總站的行人天橋的設備相若。該署稱會密切留意臨時天橋的使用情況以便優化，亦會積極研究加快升降機工程的可行性，方便行人通達。該署期望當第三期工程完成後，居民可透過無障礙通道，更便捷地從長康邨直達長青巴士總站。