問題樓梯遍全港 市民使用要小心

【本報訊】本港馬路車輛熙來攘往，為讓行人安全橫過，不少地區需建行人天橋。惟本港土地寸金尺土，天橋佔地亦有局限，加上要提供無障礙設施，例如升降機，令不少行人天橋建成後都未必「好使好用」。本報以往曾對現有行人天橋設施進行偵查，發現不少出現設計標準不一情況，甚至有機會成為都市陷阱。

九龍塘梯級過高 署方懶理 其中一條位於屯門屯興路通往屯喜路的斜坡樓梯，被當區居民喻為最難行的樓梯。其與一般樓梯不同，行人上樓梯時會向左傾斜，若走直線會撞向扶手；最窄的梯級踏板只有230毫米，使用上落樓梯時，半隻腳板會凸出梯級，令不少人行經上址時，均會成為另類「低頭族」，需捉緊扶手向下望。

位於上水的另一條「奇梯」，是上水太平邨通往北區醫院的公共樓梯，旋轉式設計樓梯底部有數級呈扇形，面積不一，梯級右側闊250毫米，左側卻闊820毫米，由於不時有市民因而絆倒，令樓梯周遭張貼多張「小心梯級」的告示。九龍塘窩打老道通往沙福道的行人天橋，有梯級高度逾200毫米，均未達標。

若市民對於鄰近的天橋設計有任何問題，向政府及相關部門反映亦需要先了解「由誰管理」。例如上述位於屯門及九龍塘的天橋屬運輸署及路政署聯合管理；而上水太平邨的戶外樓梯，由於該邨屬租置屋邨，令「奇梯」不屬房署管轄，而是由該邨法團負責管理，若要維修就要通過會議審批，並由小業主夾錢維修。