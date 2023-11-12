冰鑑春秋：華黑客逼尹錫悅搬家？

南韓媒體聲稱，去年前總統文在寅在任期間，南韓外交部遭受大陸國家安全部黑客襲擊，遭竊取4.5GB的電子郵件內容。據說，這就是為何尹錫悅上任後不願在青瓦台就職，而要將總統府搬遷到原為國防部的龍山的原因之一。

當初尹錫悅宣稱之所以要將總統府搬遷，理由是要建立組織架構與工作方式都完全不同的「新概念總統辦公室」，現在則說就是考量到外國情報機構的黑客入侵問題，避開了青瓦台的舊設備後，讓南韓具備更高的對抗外國竊取情報的能力。

這份報道講得煞有介事，卻根本就是天方夜譚。眾所周知，電子郵件是最容易被黑客入侵竊取的網絡漏洞之一，而且往往是用最簡單的釣魚方法就可成功。全世界各地的政府，包括美國前國務卿希拉妮在內，都曾因為違反規定，在未加密的電郵內談論機密，並且隨意開啟連結，就造成資料外洩。南韓政府宣稱外洩的電郵內容無涉機密，容量卻高達4.5GB，顯然就是最低階的釣魚入侵手法，如何證明這是大陸國安部所為？若真如此，南韓政府又為何不向大陸嚴正抗議呢？

尹錫悅當初不在青瓦台就職，而選擇入駐龍山的真正原因，在南韓早就街知巷聞，那就是著名的「青瓦台魔咒」。也就是因為歷任在青瓦台就任的南韓總統，幾乎無一能全身而退，不是慘遭刺殺，就是鋃鐺入獄；尹錫悅為了避免自己也落得如此下場，才堅持不願進入青瓦台。

其實無論設備新舊，只要相關人員缺乏保防觀念，電郵釣魚仍能竊取大量訊息。若有新技術、新裝備，只要就地更新，也不必勞師動眾地搬家才能對抗黑客。這樣的新聞報道，除了故意幫尹錫悅擦粉，挑撥兩國矛盾，只是貽笑大方罷了。