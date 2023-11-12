橫眉冷看：盡快為樓市拆牆鬆綁

香港的房地產業水浸眼眉，日前港鐵東涌東站第一期商住物業發展項目招標，初時聲勢浩大，吸引到32個財團遞交意向書，到正式入標時，卻統統打退堂鼓，政府最終收到的標書是零。這一年下來，香港合共有6個地產發展項目流標，賣不出的土地，遠比賣得出的多，長此下去，政府庫房將要吃穀種。

內地大城市和香港的樓價偏高，那是實情，但是問題由來已久，與整個社會的經濟結構血脈相連，牽一髮而動全身，即使要設法解決，也不是朝夕之事，更加不適宜在全球利率趨升的環境下，還緊抱壓抑樓市的「辣招」不放。

近年本欄已不停呼籲，特區政府必須馬上拆牆鬆綁，全面解除樓市「辣招」，讓市場恢復信心。我不時向身邊已置業的年輕人探問，自從利率飆升以來，每月供樓負擔增加了多少，所得的答案大多是數千元。譬如原本一個月供樓支出兩萬元，現在則是兩萬六千元。一個兩口子工作的家庭，每月增加幾千元支出，可不是容易負擔，加息已經是最辣的辣招，不少置業者叫苦連天，既是如此，政府還繼續施辣，豈不是要將整個地產業往死裏打？

社會發展必須平衡各方利益，樓價下跌，讓部分人成功「上車」，固然是好事。可是地產業前景不明，一眾發展商不敢投地，庫房卻會坐吃山崩。即使不考慮庫房收入，但地產商不投地建屋，新增的樓宇賣一批少一批，長遠而言，豈不是又會造成供應短缺？

內地政府遠比港府強勢，他們也曾想壓抑樓市，但近日亦要頻頻鬆綁。正所謂：「此一時也，彼一時也。」法令必須依時而作，一本通書又豈能讀到老？