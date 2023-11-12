政情：卸任議員患腸癌 潘佩璆闖過鬼門關

潘佩璆

人生有幾多個10年？對於勞工界前議員潘佩璆嚟講，回首10年前卸任議員無幾耐就發現罹患結腸癌，其後嘅經歷可以話闖過鬼門關。

啱啱過咗68歲生日嘅潘佩璆喺社交平台貼文，話日前去公立醫院覆診，外科醫生睇過驗血報告，做埋檢查後，話佢一切正常。跟住喺回家嘅路上，腦海不禁浮現10年前得知自己測試結果嗰一幕。佢話當時啱啱離開議會，腸道就出現嚴重問題。持續唔正常嘅排泄習慣，令佢好憂慮，於是喺職員診所例行覆診時向家庭科醫生講呢件事，醫生就安排佢做大便隱血測試，幾日後嘅周日，佢踩緊單車嘅時候，診所職員打電話畀佢，話佢隱血呈陽性，須盡快覆診。本身係精神科醫生嘅佢已經心裏有數，知道公院病人多，但由於經濟上能應付，於是搵私家醫生做大腸鏡檢查。

回首10年 感慨萬千 檢查結果證實佢患上結腸癌，幸好冇轉移，外科醫生為佢做切除手術，再轉介到公院腫瘤科接受輔助性化療，做完所有治療已經係當年嘅12月。之後就定期覆診同接受檢查，結果都係正常，不知不覺咁就過咗10年嘞！

回首呢10年，佢話感慨萬千。事關同樣罹患呢個病嘅醫院同事、朋友同工會嘅「戰友」，其中好幾個已不幸離世，然而亦有幾位好似佢咁闖過鬼門關。對於生死之別，佢真正感到個人嘅渺小，面對深邃無邊嘅宇宙，佢心存感恩。

另一個得着係患病畀咗個機會佢，以病人嘅身份去感受醫患關係，而呢種認知絕對能夠改進佢對病人嘅態度咁話。