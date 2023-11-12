政情：考察似旅團 梁美芬：非為議員而設

梁美芬

話說立法會教育事務委員會計劃喺12月2日至5日隨一間中學嘅教育考察團前往陝西，有關主張喺日前提交內務委員會討論時被圍攻，有議員更質疑係「旅行套餐」。教育事務委員會主席梁美芬尋日喺社交平台貼文澄清，指下月嘅陝西考察團唔係為議員而設嘅，又話有議員同事唔理解考察團嘅緣起。

教局設計 搵議員做「考官」 梁美芬解釋，是次考察係希望議員透過隨團嘅機會，檢視公社科內地考察團嘅內容同效果，而考察團嘅設計由教育局負責，參與嘅議員係要發揮「考官」嘅作用，檢視有關考察團是否物有所值，係咪適合學生。對於內會討論時所引起嘅爭議，有人形容似旅遊團、認為行程膚淺之類。佢話呢個團係教育局為不同學校所擬定嘅其中一個考察團，乃香港學生公社科當中，增加國家認識與國民認同感嘅一個重要行程，議員隨團嘅作用，係檢視內地考察團嘅行程質素、以及學生參與後是否有效。佢強調呢個團並非專為議員而設嘅學習考察團。而部分議員同事提出嘅質疑，反映係有所誤會，同埋唔清楚呢個考察團嘅緣起。

教育事務委員會計劃隨某學校嘅高中公民和社會發展科嘅同學，聯袂去考察陝西嘅歷史文化同航天科技，前日喺內會討論時遭到其他議員嘅質疑，有人批評考察團似「旅行套餐」、行程嘅「含金量」好低、航天同航空不分等。