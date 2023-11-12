政情：入境處委任8青年大使 郭俊峯勉勵眾人成「專家」

身處北京嘅入境處處長郭俊峯，尋日喺駐京辦主持「入境事務處青年大使計劃」委任儀式，8名獲委任嘅青年大使將會接受入境處提供嘅多元化培訓。郭俊峯喺委任儀式上勉勵青年大使，要好好把握培訓機會，不斷學習同增進對入境處政策及程序嘅了解，成為入境處嘅「專家」，更好地向公眾推廣同介紹入境處嘅工作。

有關計劃旨在為本港發掘並培育更多有承擔、有理想，願意為國家同香港未來而奮鬥嘅青年人才。同時，獲委任嘅青年大使將憑藉自身嘅社交網絡，協助發放及傳遞入境處相關資訊及最新動態。

一年任期 提供多元培訓 青年大使喺一年嘅任期中，會接受入境處提供嘅多元化培訓，包括參觀、工作坊、交流計劃、工作體驗日同實習等。郭俊峯希望佢哋成為兩地青年交流同合作嘅橋樑，代表本港青年發聲，促進兩地青年間嘅交流同合作，同埋向所有人說好香港故事。