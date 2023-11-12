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召白車暈倒走廊 中年漢送院不治
男子送往仁濟醫院搶救後不治。
【本報訊】昨日早上8時許，荃灣橫龍街42至46號一名姓趙（47歲）男住戶報案，他表示自己身體不適，要求人員到場協助。救護員接報趕至，發現事主昏迷，倒臥在大廈走廊，人員隨即替其急救並由救護車急送仁濟醫院搶救，惟其後被證實不治，至於事主死因則有待驗屍後確定。
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