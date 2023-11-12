要聞港聞

召白車暈倒走廊 中年漢送院不治

男子送往仁濟醫院搶救後不治。 男子送往仁濟醫院搶救後不治。
男子送往仁濟醫院搶救後不治。
【本報訊】昨日早上8時許，荃灣橫龍街42至46號一名姓趙（47歲）男住戶報案，他表示自己身體不適，要求人員到場協助。救護員接報趕至，發現事主昏迷，倒臥在大廈走廊，人員隨即替其急救並由救護車急送仁濟醫院搶救，惟其後被證實不治，至於事主死因則有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc