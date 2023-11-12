搜娛場掃黃賭毒 3日拘335人

【本報訊】執法部門於上周四至昨日，在全港各區展開代號「犁庭掃穴」的打擊三合會行動，截至昨日凌晨約2時，人員共突擊搜查223個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並搗破多個懷疑賭檔及賣淫場所，累計拘捕335人（18至88歲），同時檢獲一把牛肉刀、一把手鋸、12部釣魚機、22張麻雀枱、約50萬元現金、面值約180萬元的籌碼及小量懷疑毒品。

檢牛肉刀手鋸 被捕人士包括117男134女本地人、11男51女內地人、5男15女非華裔人士及兩名外籍男子，他們分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「詐騙」、「洗黑錢」、「傷人」及「藏毒」等。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

其中在元朗的行動，人員經情報收集及深入調查後，於上周五展開反賭博行動，突擊搜查區內3個單位，搗破兩個非法釣魚機賭檔及一個地下竹館賭檔，檢獲13部釣魚機、兩部讀卡機、一批遊戲卡、3張電動麻雀枱、6副麻雀賭具及約2,800元賭款。行動中，人員以涉嫌「經營賭博場所」拘捕3名女子（31至73歲）；另有7男9女本地人、一男一女內地人、3男兩女菲律賓人、一名斯里蘭卡籍男子及一名尼泊爾籍男子（29至73歲），俱涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們已被扣留調查。