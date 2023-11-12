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家貓爬窗 失足墮斃
人員圍封現場調查。（張駿勤攝）
【本報訊】昨日早上9時許，香港仔漁安苑碧安閣一隻家貓，懷疑走出窗外時失足，飛墮至大廈對開地面當場死亡。有街坊途經上址赫見貓隻屍體，隨即報案求助。
主人檢走屍體
執法人員接報趕至，隨即圍封現場，其後尋獲有關貓主，經初步調查後，相信事件不涉及刑事成分，貓屍其後由主人檢走自行處理。
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