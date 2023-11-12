新康體通連日冧檔 球類教練焗撤課堂

塞車故障難用 爆雙重訂場漏洞 康樂及文化事務署新系統「SmartPLAY康體通」上周四（9日）清晨7時啟用當日，有大量用家「大塞車」未能登入，或是系統故障，有市民批評系統難用，最後仍要到現場用自助預約機器訂場。有排球學校則指，過去兩日因未能透過新系統訂場，而要大規模取消訓練班課堂，致學校運作大受影響。另有兼職羽毛球教練亦指，新系統混亂之下發生「雙重訂場」等情況，顯示確認預訂亦不能作準，早上要用數小時方成功協助學生訂場訓練。

排球學校負責人表示，過往透過舊系統訂場成功率約五成，惟SmartPLAY系統啟用首兩日，排球學校連一節球場亦預訂不到。兼職羽毛球教練則指，每星期要為學生在康文署體育館訂場作訓練，雖然曾成功登入SmartPLAY訂場和付款，惟系統無顯示記錄，他再到體育館查詢，職員稱不少場地出現重複預訂，稍後會安排退款，批評新系統未準備好，對需要恒常找場地的教練構成很大困擾。

康署：昨早運作大致暢順 康文署昨早則表示，全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY，截至昨日上午9時半，已完成超過6,000項預訂和付款，過程大致暢順。署方表示會繼續密切監察系統運作情況，適時進一步調節系統設定，以確保用戶能更順利預訂康體場地。

康文署早前宣布推出智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY康體通」，據指能同時容納一萬名用戶登入。惟SmartPLAY上周四首日清晨7時正式啟用，即有大量用家「大塞車」未能登入，或是系統故障，有市民批評系統難用，最後仍要到現場用自助預約機器訂場；網上討論區也有多名網民指，新系統仍未能解決訂場「逼爆」問題，未能成功登入新系統，直斥「仲衰過舊時（系統）」。康文署其後對引致市民造成的不便表示歉意，稱會繼續密切監察系統運作，及就個別用戶的問題作出跟進。