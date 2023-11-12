搗荃灣工廈迷你倉 檢值2600萬K仔

【本報訊】執法部門早前根據情報及經調查後，發現有販毒集團利用一個位於荃灣橫龍街工廈的迷你倉單位儲存毒品。至前日下午，人員掩至上址突擊搜查，期間從單位內檢獲約50公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約2,600萬元，同時在九龍城區以涉嫌「販毒」，拘捕一名姓鄭（37歲）女子。

37歲女涉販毒明提堂 初步調查顯示，有人被販毒集團以大約600元報酬招攬，擔當毒品儲存倉的接貨人及協助管倉，她在較早前曾替毒販接收一批共105箱貨品，當中21箱載有252個膠樽，每個樽內藏放200克懷疑固體K仔。行動中，人員搜查單位內其餘貨物，確認均為粉狀潤滑劑，估計是毒販用以魚目混珠。

執法部門相信，行動已阻止該批毒品流入市面，目前正追查其來源。被捕女子將被暫控一項相關罪名，案件會於明日在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

執法部門重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

另外，若任何人為未成年人獲取，或向未成年人供應或販運危險藥物，執法部門有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。