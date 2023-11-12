11月12日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月12日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
港鐵列車遭塗鴉刑毀
涉事列車事後駛返車廠進行維修及檢查。（吳鎮興攝）
【本報訊】港鐵有列車被刑毀。昨日清晨5時許，執法人員接獲港鐵職員報案，指一架列車車身有兩處被塗鴉，列車其後駛返火炭港鐵何東樓車廠進行維修及檢查。執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」處理，並設法追緝涉案人士歸案。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231112-1112_00176_223/港鐵列車遭塗鴉刑毀
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc