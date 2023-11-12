【本報訊】港鐵有列車被刑毀。昨日清晨5時許，執法人員接獲港鐵職員報案，指一架列車車身有兩處被塗鴉，列車其後駛返火炭港鐵何東樓車廠進行維修及檢查。執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」處理，並設法追緝涉案人士歸案。