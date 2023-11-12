熱衷公益回饋社會 10人當選傑出大學生

【本報訊】2023年傑出大學生選舉頒獎典禮昨日舉行，今次選舉吸引逾200名大專學生參加，最終選出10名傑出大學生，獲選學生分別獲頒一萬元獎學金。有獲選學生自幼肢體傷殘，需依靠拐杖輔助，卻熱衷於公益事務；亦有清貧學生敢於跳出舒適圈，創立教育企業，以己所長回饋社會。

獲發萬元獎學金 青年機構香港明德會連續第二年舉辦傑出大學生選舉，今年吸引逾200名大專學生報名參加。大會根據學生個人學術成績與獎項、社會服務、活動參與程度，初步選出20名入圍決選的學生，最後經面試遴選定出10位傑出大學生及10位優秀大學生。所有獲選學生會獲頒證書及推薦信，而10名傑出大學生更獲發一萬元獎學金。

就讀香港中文大學計算機科學系的朱銘江，是10名獲選的傑出大學生之一。雖然自幼肢體傷殘，需要依靠拐杖輔助，但先天缺陷卻激發他扶助弱小的決心。朱銘江熱衷參與義工服務，例如曾與香港視網膜病變協會合作，舉辦「是視但彈—視障體驗工作坊」，教授中大學生如何與視障人士相處。

於香港教育大學修讀中國語文教育課程的陳芷瑩，同樣獲選為傑出大學生。她生於清貧家庭，曾一度認為自己「輸在起跑線」，直至後來領悟教育工作者的重要性，並跳出舒適圈，創立教育企業，以人工智能技術為學生提供英語學習應用程式，冀以自身所長回饋社會。