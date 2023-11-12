維港泳今舉行 尖沙咀設海上遊樂場

【本報訊】一年一度的「新世界維港泳」於今早舉行，為配合「躍在維港、海量快樂」的主題，今日亦將舉辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」，讓公眾在游泳以外也能親近維港，並以嶄新維港視角「打卡」。海上遊樂場於兩艘大型船隻上搭建，共有6項遊樂設施，新世界發展特別項目主管董正綱希望，明年能繼續舉辦並延長開放時間，吸引旅客。

海上遊樂場今天將設於星光大道以東的尖沙咀海濱花園，遊樂場靠近岸邊，參加人士只經過小橋通道便可到達兩艘大型船隻。開放時間由上午9時至下午4時45分，遊玩時間每節45分鐘，讓逾千名早前已登記的參加者大玩特玩。

遊樂設施包括刺激好玩的「海岸滾輪」，可讓參加者在兩條巨型圓柱「追趕」下奔跑，最適合小朋友「放電」；另一重頭戲就是，長10米的巨型汽球裝置的「巨型飛天泳手」，將會明天懸吊在海上遊樂場上方，不論在維港兩岸及星光大道均極為搶鏡，讓公眾可遠距離「打卡」。

企業冀明年成國際盛事 董正綱表示，項目可讓無法參加維港泳的小朋友或家人一同享受海濱，若反應不錯或能明年開放更長時間，亦希望明年可以成為國際化盛事，吸引國際遊客來到香港。