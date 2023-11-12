當局料今年耗7億購社福物業

【本報訊】勞工及福利局局長孫玉菡表示，早前立法會批出200億元撥款供勞福局購置社福物業，現時只動用1.5億元購置4個物業，而另外有8個項目已經進入商討的尾聲，預計今年會花費7億多元。他承認購置物業面對挑戰，要符合社福設施的要求包括防火設備和物業大小，選擇受局限，希望能善用公帑。

孫玉菡又指居家安老是全球趨勢，接近96%長者選擇居家安老，政府會提供足夠配套例如日間照顧中心及上門服務，又會利用大灣區資源，而《施政報告》已提出將大灣區安老計劃擴大至在本港有營運經驗的大灣區院舍，未來會進一步擴大至毋須有香港營運經驗的優質安老院。孫玉菡形容香港的安老院提供一張床，而大灣區安老院提供一間房，為長者安老提供多一個選擇。他表示，明白長者需要時間適應環境轉變，所以會提供足夠的試住時間，若感不適合可以回港。