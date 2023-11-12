65歲以下8萬人無工作 勞福局冀鼓勵重投職場

【本報訊】本港缺乏人力，為鼓勵中高齡就業，《施政報告》提到將再培訓津貼由5,800元加至8,000元，勞工及福利局局長孫玉菡昨形容，很快會到立法會提供申請撥款，讓暫未有工作的工友可放心再接受培訓。目前約有8萬人未滿65歲，已沒有工作，政府冀透過不同政策，鼓勵他們重新投入職場。展望未來，當局已展開新一輪人力資源規劃工作，將可覆蓋80%「打工仔」。

孫玉菡出席論壇時表示，施政報告提出增加再培訓津貼，加上推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，中高齡工作6個月可獲一萬元的津貼、12個月工作再獲多一萬元津貼等，上述措施均有助釋放勞動力。

孫續說，本港有約20萬名非長者人士沒有工作，處於貧窮家庭，再經仔細分析年齡性別等，發現約8萬名屬未達65歲、收入屬最低的20%且沒有工作的人當中，大部分屬55歲以上的女性，正拿取政府福利的人為數其實不多，她們亦不屬照顧者，當局希望有方法可以吸引他們重返職場。

展望未來，孫玉菡指，當局已展開新一輪的人力資源規劃工作，將可覆蓋80%的「打工仔」，預料會做100場的聚焦小組，吸納不同界別的意見，以交代未來熱門的工作，相信大學、職專學校、僱主、家長等會留意，為年輕人將來投身行業會有更多的引導，以更配合香港的經濟發展，更用好本地的優秀資源。

議員促當局了解背後困難 至於輸入外勞方面，孫玉菡重申，政府謹記以本地工人就業優先，希望業界放心，但若果有行業確實難以請人，「合理範圍內」都要引入外來勞工補充人手。議員林振昇則稱，香港的勞動人口面對不少挑戰，包括出生率低及有移民等，但仍有數十萬的家庭主婦，若有合適的時間及工資是很願意出來工作，亦有非長者人士沒有工作，促當局了解他們的困難，為何不能投入職場。