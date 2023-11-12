醫健：伶牙俐齒：延遲治療牙周病 對外觀影響更大

有一位朋友昨晚傳來訊息，原來她的好朋友患上牙周病，十分擔心牙周病治療後牙肉會萎縮影響外觀，所以考慮不接受治療，實行拖字訣。對於病人有這一種奇特的想法，本人當然表示不同意，而「拖得就拖」往往也跟「睇牙很貴」有着不可分割的關係。

牙齦牙骨萎縮後難補回來 治療牙周病後口腔外觀的確會產生變化，主要是牙齦可能會萎縮，牙腳外露更多而顯得牙齒變長以及牙縫變闊。但是，牙齦在治療後萎縮，並不是治療而構成的傷害，而是牙周病導致牙槽骨已經萎縮，在治療前牙齦處於紅腫發炎狀態所以還沒有跟從牙槽骨縮下去，在治療後牙齦消腫消炎，從新貼在已萎縮的牙槽骨上面，自然看上去就有一種「因為治療導致傷到牙齦所以萎縮」的假象。

下一個問題你會問：萎縮了的牙齦牙骨可以補回來嗎？簡單的答案是多數不可以。以現今的技術來說，牙骨重建只能夠在特定的情況下才有機會靠牙周再生手術（periodontal regeneration）進行重建，而牙齦增補更是困難，牙根覆蓋手術（root coverage surgery）更是在很特定的情況底下才可以達到理想效果。

那怎麼辦呢？治療可能會帶來牙齦萎縮，病人應該怎樣自處呢？答案是：應該盡快處理，以免有更多牙槽骨萎縮，牙周病才不會奇迹地自我修復呢！若果病人拖到最後一刻才治療，很可能面對的不單止是牙齦萎縮，而是牙槽骨剩餘太少導致牙齒鬆動，甚至乎鬆脫。

拖延接受治療往往只會帶來更嚴重的病情，而要治療更嚴重的病情往往涉及的費用也會相應增加。由最初期的邊緣牙齦發炎只需要簡單洗牙以及做好平日個人口腔護理，到患上牙周病需要接受深層清潔治療，或再嚴重點需要接受牙周手術去控制病情，或到最後牙骨所剩無幾牙齒需要脫掉然後考慮植牙。病情由初期到末期，治療費用也只會相應提高。所以，雖然是老生常談，但是「病向淺中醫」真的是不變的道理。牙科醫生陳溢謙