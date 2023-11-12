開學兩月22學童自殺 按年倍增

【本報訊】本港青少年自殺率呈上升趨勢，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心統計，新學期伊始，首兩個月已有22宗學童自殺或企圖自殺個案，按年增加一倍。有學者指自殺年輕人有很大無助感，呼籲社會要有集體關注行動。有議員建議，政府應增加專業輔導人員。有中學校長則認為，學校層面亦要減少學生的壓力。

社會應關注 令他們看到希望 港大防止自殺研究中心總監葉兆輝昨在電台節目表示，自殺或意圖自殺個案包括小學生到大學生，情況令人擔心。他引述死因庭資料，自殺年輕人感到很無助，若要令他們感到幸福，需要令他們看到明天的希望，呼籲社會需要有集體關注行動。

曾任職教師的議員郭玲麗指出，疫情下學生與人溝通或表達能力下降，需要加強深層次的輔導，同時做更多預防自殺的工作，教育局應增加輔導方面的專業人員，以釋放教師及社工的工作壓力。

同場的香港學校訓輔人員協會代表、中學校長李建文則指，新冠疫情令到學生難以有效求助，社會復常後，尤其是初中學生，過去幾年缺乏與同輩相處機會，升中後難以認識新朋友。他續指，目前不應只考慮增加專業人員協助，面對青少年情緒精神健康，學校層面亦要需要思考如何減少學生的壓力。