15歲仔染甲流併發肺炎 無打疫苗 留醫深切治療

【本報訊】本港再增一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。該15歲男童過往健康良好，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，現於瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治，經治理後好轉，現時情況穩定。病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到法國。

衞生署衞生防護中心表示，男童周三（8日）起發燒、咳嗽和流鼻水，前日因徵狀惡化被送往仁濟醫院，同日獲安排到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實感染甲型流感（H3）病毒。中心初步調查顯示，他的家居接觸者現時沒有出現病徵，正繼續調查。