機場快綫兩接蝨患投訴 港鐵檢查無發現

【本報訊】蝨患不容忽視，日前有網上照片指機場快綫列車座椅發現床蝨，但有乘客早在9月初已向港鐵投訴機鐵有木蝨，有關列車服務部沒有立即暫停，質疑港鐵職員輕視蟲患，置公共衞生於不顧。港鐵回覆查詢時批評網上貼文嚴重誤導，但確認曾兩度收到投訴指機場快綫列車有木蝨，惟職員檢查後並無發現。針對日前有照片顯示機鐵車廂座椅發現床蝨一事，港鐵自本周起，為所有機場快綫、高鐵（港鐵動感號）、迪士尼綫及東鐵綫列車頭等車卡進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。

乘客質疑職員輕視危機 社交平台Facebook專頁「Riders」昨發文指，該網近日收到一封近期寄予機場快綫車務職員的內部電郵，指車隊分別於9月6日及10月4日接獲機場快綫列車上發現木蝨的投訴，由於9月初之投訴未明確指出受影響列車車隊編號及位置，要待10月初之投訴提供列車車隊編號後，才將相關列車暫停服務留廠。

電郵提及，有關員工認為使用蒸氣清潔殺蟲「非常費時」（very time consuming），並要求前線職員收到投訴時一併收集車隊編號及位置，疑是方便縮小清潔範圍之用。該貼文指，木蝨早已於香港出沒，但類似的大爆發實屬少有，擔心木蝨產卵數量極多，集體運輸機構延遲應對或會使蝨患散播至城市各處。

港鐵表示，接獲查詢後即翻查資料，發現9月初確有一宗關於乘客報稱在機鐵列車上看到一隻「跳虱」（louse）的報告，但相關乘客並未提供列車的詳細資料。港鐵在接到報告後派員檢查所有列車，但未有任何發現，除檢查外，港鐵亦通知車廠嚴謹執行列車清潔及提高警覺。

與政府部門開會商防堵 至11月初（而非電郵所指的10月），港鐵再收到另一宗關於「跳虱」（louse）的報告。相關的乘客有提供列車資料，港鐵隨後將列車送回廠作徹底檢查及清潔，惟未有發現。

另外，在床蝨危機升溫下，環境局昨日與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門開會商討防堵。政府指，環境局將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長匯報。副司長會密切檢視情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入，減低蝨患從海外傳入本港的機會。