內地發燒求診急增 推算新冠冬季升溫

本港流感合胞病毒夾擊 專家籲警惕 第三屆粵港澳大灣區衞生健康合作大會前日在廣東廣州南沙開幕，中國工程院院士鍾南山發表演講時預測，指從病毒模型推算，本月至明年1月會有一波小小的新冠病毒感染高峰，建議市民特別是長者和免疫力弱的群組，要盡快接種第二代疫苗。本港專家亦指，季節性流感加上新冠肺炎及合胞病毒，預料冬季期間流感及新冠確診個字數字「會有少少上升」。

鍾南山前日在廣州南沙出席粵港澳政府合辦的大灣區衞生健康合作大會時指，近期新發現的新冠變種株變化不大，致病性不大，但傳染性高，而且對疫苗逃逸作用有所增強。他又指，國家已經準備好應對，有6種疫苗可供選擇接種。而粵港澳三地曾經就疫苗保護效果進行共同研究，可見科興疫苗的預防感染作用雖然比不上mRNA疫苗，但對預防重症和死亡的效果一樣。現有疫苗對EG.5變種病毒株仍有保護效力，又指mRNA和亞單位蛋白等國產疫苗對EG.5和BA.1.86等能產生較高的中和抗體。

Omicron變種株肆虐 XBB流行 中國疾控中心公布，10月份新增24宗新冠死亡個案和209宗重症，全國發熱門診個案於10月首兩星期維持在每日13至15萬宗，到月底時增至約20萬宗。中疾控資料顯示，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團10月份共報送7,646例本土病例冠病病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，涵蓋73個進化分支，主要流行株為XBB系列變種株。

衞生防護中心早前公布最新一周新冠病毒監測數字，顯示活躍程度保持平穩，由上月29日至本月4日共錄得236宗確診個案。香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，季節性流感一般在冬季都會有高峰期，加上新冠肺炎及合胞病毒，預料冬季期間流感及新冠確診個字數字「會有少少上升」，呼籲高風險群組盡快同時接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，加強抵抗力以應對同時出現的新冠和流感的高峰期。而無論以往已接種多少劑疫苗，若上次接種或感染已經超過6個月，應盡快接種加強劑。

鍾南山