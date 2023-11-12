開設銀行戶口 供他人使用 隨時淪洗錢案幫兇 難逃法網

【本報訊】提供銀行戶口予他人使用隨時墮法網，成為巨額詐騙案或洗黑錢案的幫兇。法庭近月多宗判例亦顯示罪行的嚴重性，本月初，一名52歲報稱電工的男子開設銀行戶口後，聲稱為內地親友開設公司所用，他收取兩萬元酬勞，但案情顯示，其戶口在2013年10月至2014年1月處理了14.5億港元及5,910萬美元的財產，合共洗黑錢19億元，被告承認控罪遭判監6年零8個月。

捲串謀洗黑錢 多重判 今年4月，法庭處理了一宗有人在電話騙案中冒充廉署人員詐騙的案件，被告聲稱應朋友要求，來港開設3個銀行戶口，有關戶口事後證實屬傀儡戶口，在4個月內處理了多筆約60萬元款項，39歲被告亦因串謀「洗黑錢」被監禁5個月。

此外，5名分別來自兩個家庭的男女，因在11年前開始用10個銀行戶口，在2010年6月至2012年5月，供兩年間清洗高達18億元的犯罪得益，被控共13項洗黑錢及串謀洗黑錢罪，罪名成立後，當中4名被告被判處監禁2年1個半月至7年不等。法官對有被告為了收取每月一萬元的酬金而犯案斥不幸，強調即使被告不是親自處理戶口提存，但交由他人處理，其罪責亦沒因此降低。