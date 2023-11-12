澳門消息：3人墮投資騙案 失款500萬

【本報綜合報道】貪字得個貧！澳門再多3人墮投資詐騙案，受害人合共報稱損失約500萬港元。第一宗受害女子損失200萬澳門元。她在手機通訊軟件認識一名男子，對方游說她下載應用程式投資虛擬貨幣，期間帳戶顯示獲利，但提現不果，受害人被客服要求需達到指定「交易目標」才可提現，至本月4日共支付200萬澳門元後，再被要求支付手續費，懷疑被騙，報案求助。

訛稱內幕消息 穩賺招徠 第二宗騙案的受害長者上月認識自稱交易平台維護員的女子，指有內幕消息投資虛擬貨幣穩賺，受害人按指示下載應用程式投資，初期成功提現，日前再轉帳指定香港帳戶後，收到香港反詐騙中心來電，指帳戶涉及收取騙款，受害人再登入程式不果，懷疑受騙，損失逾173萬港元。

另一宗受害人在網上看到投資廣告，於是聯絡「投資助理」，對方訛稱投資股票每日可獲投資額3%至5%利潤，起初帳戶顯示獲利，對方再以有「新股」認購可多賺為由，不斷向受害人索款，受害人向朋友借錢時始知被騙，損失127萬港元。