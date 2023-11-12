治安不靖罪惡滿城 詐騙案半年勁升五成

3周搗66宗 拉70人涉款6700萬 本港治安不靖淪為「詐騙之都」，科技罪行及網上騙案禁之不絕，執法部門過去3周共偵破66宗詐騙案件，涉款高達6,700萬元。行動中，執法人員以涉嫌「詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕70人，包括49男21女，年齡介乎19至65歲，全部均為傀儡戶口持有人，部分人供稱為小量金錢報酬出售自己個人資料，供詐騙集團開設銀行戶口處理犯罪得益。

75%屬網騙 求職投資設局 根據數字，本港今年上半年接獲的詐騙案由12,326宗增加至18,743宗，大幅上升52.1%，約七成半為網上騙案。執法部門上月23日至前日進行「曉光」行動，偵破66宗案件，主要分為5大類，包括騎劫社交媒體、網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案以及網上投資騙案。

賺小量報酬 賣個人資料 案中受害人包括62男69女，年齡介乎15至76歲。行動中拘捕70人包括49男21女，年齡介乎19至65歲。調查期間，部分被捕人承認自己為小量金錢，出售自己的個人資料予犯罪集團用以開設不同的銀行戶口作處理犯罪得益之用。

其中最大金額損失為一宗網上投資騙案，73歲女受害人透過交友程式認識騙徒，被對方以高回報計劃吸引投資1,000萬元，案中警方成功拘捕一名傀儡戶口持有人。另外，年齡最細的15歲女受害人則在Carousell購買名牌袋，結果墮入網上購物騙案，涉款4,000元。

執法部門呼籲市民不要抱有僥倖的心態，以為單純借出戶口或售賣個人資料用來開設新戶口等，沒有直接參與任何違法行為或者處理犯罪得益，便可以成功逃避法律責任。根據過往成功檢控的案例，法庭明確地指出就算被捕人推搪自己單純地向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口的持有人，沒有直接參與洗黑錢，其刑責與真正處理犯罪得益的人並無分別，法庭會考慮這些加刑因素。

洗黑錢屬於嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產已經干犯罪行。一經定罪，最高刑罰可被監禁14年及罰款500萬元。此外，執法部門會徵詢律政司法律意見追究被捕人的刑事責任及積極向法庭申請加重刑罰，尤其是針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行，以起阻嚇作用。