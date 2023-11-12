工業意外頻 勞福局遲來補鑊增培訓

【本報訊】對於本港連日發生多宗工業意外，勞工及福利局局長孫玉菡表示關注，指立法會4月已通過修訂《職安健條例》，提高違反安全守則的罰則，但認為保障工地安全不能單靠罰則，要配合培訓、教育、宣傳及巡視，政府正加強工作。

稱睹不安全工地可投訴 孫玉菡昨在電台節目表示，當局會與律政司合作檢控違規承辦商，而勞工處會對涉事地盤發出停工令，發展局亦會暫停違規承辦商的投標資格。他又指在工業地盤安全上不能作出任何妥協，希望工友或任何人如果發現不安全的工地作業，都要主動發聲，亦可以向勞工處投訴。

經修訂的《職安健條例》通過後，嚴重罪行最高罰款由50萬上調至1,000萬元，可判監兩年。孫玉菡指修例後，香港的罰則已是區內最高，反映政府重視職業安全。但他重申，單靠罰則不能保障工地安全，政府正加強培訓、教育、宣傳及巡視工作。

在透過「高端人才通行證計劃」來港的人才方面，他指約七成本身從事金融、創科及商貿行業，大部分是內地人，當中兩成人在申請前身處海外；畢業於全球百強大學的申請者，亦有四成是海外畢業的內地生。他續稱，當局同時希望吸引海外讀書的港人回流，認為香港人才庫豐富，未來要多向他們講解香港發展機遇，並多了解他們的需要。