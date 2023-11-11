笑看天下：如何看待「習拜會」

魯迅有唔少經典句子，即使今天讀之，依然覺得歷久常新，皆因其有洞察力及遠見，譬如佢話：「當有一天你發現周圍的人變得客氣了，不是他們善良了，也不是素質提高了，而是你的實力變強了。」

睇吓今日中國，一個「習拜會」竟然被唱得沸沸揚揚，全球關注！冇嘢㗎，就係中國曾經「吊一吊」美國胃口，無非習近平首次缺席今年9月喺印度舉行嘅二十國集團（G20）峰會，於是傳言四起，有認為唔畀面印度，有認為同拜登「話不投機半句多」，總之各自解說，熱鬧得很。本月中旬喺美國三藩市舉行嘅亞太經濟合作組織（APEC）會議，「習拜會」依然係焦點。美媒透露，兩國領導人預計會宣布恢復暫停已久嘅中美軍事溝通渠道；而中方有專家指出，國務院副總理何立峰近日訪美，相信就係為「習拜會」做最後準備。

中美兩國都認為雙方保持對話係有益且必要，都希望中美關係盡快穩下來。美國駐華大使伯恩斯則指，兩國關係目前趨穩，但6個月前情況還不是這樣；而這並不意味着美中沒有競爭、沒有分歧，兩國關係嘅變化意味着雙方聯絡更加密切，並且更好地處理分歧；希望美中全面貿易關係得以持續，無意尋求美中脫鈎。你看，說到尾，還不是離不開中國龐大嘅市場。

要同中國重啟軍事溝通或多做生意，那就要看老美心態有冇改變，即係唔好乜都「美國優先」，人與人相處，國與國打交道，要相交雙贏，最重要就係「修辭立其誠」，不誠無物，即使見多幾次面都係冇用！拜登念茲在茲要見習近平，今「習拜會」若成真，能否進一步穩定美中關係，甚或有所突破，好快就會揭曉，大家不妨多加留意彼此嘅言行舉止。